Masa tenisinde Avrupa'dan çift madalya

Milli sporcularımız, geçen yıl Hırvatistan'da yapılan Şampiyona'da da yine Avrupa 3'üncülüğünü elde etmişti.

Özge Yılmaz-Ece Haraç çifti şampiyonanın ilk turunda İngiliz Gidney ve İrlandalı O'Rahilly çiftini 3-0, ikinci turunda İsveçli Arvidsson-Holgersson ikilisini 3-1, son 16 turunda Çek Zaderova ve İngiliz Bardsley çiftini 3-0, çeyrek finalde ise İtalyan Laurenti-Moldovalı Brinza ekibini 3-1 ile geçti.

Yıldızlar Takım müsabakalarında ise Özge Yılmaz, Ece Haraç, Şükran Cangir ve Betül Töz'den oluşan Türkiye Yıldız Kız Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa üçüncüsü olarak madalya kazandı.

Grubunda Fransa'ya yenilmesine rağmen Polonya'yı 3-0, Belarus'u 3-1, ilk turda Slovakya'yı 3-1, çeyrek finalde ise Romanya'yı 3-0 mağlup eden millilerimiz, yarı finalde geçen yılın Avrupa şampiyonu Rusya'ya 3-0 yenilerek 3'üncü oldu ve bronz madalyaya uzandı.

Çok zorlu bir Avrupa Şampiyonası'ndan iki madalya çıkarma başarısı gösterdiklerini söyleyen Türkiye Yıldız Kız Milli Takımı Antrenörü Halil Adak, ''Sporcularımız dünya sıralamasında kendilerinden çok yukarıda olan rakiplerini yenme başarısı gösterdi. Geçen yılın Avrupa şampiyonu Rusya karşısında adeta finali kaçırdık. Avrupa şampiyonu olabileceğimiz bir turnuvadan üçüncülük ile dönüyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum'' açıklamasını yaptı.