Marvel'den X-Men sürprizi!

Wolverine’i seçen oyuncular yeni bir Epik Göreve katılacak ve bunu tamamladıklarında Cyclops, Fırtına, Beast ve Rogue açılarak oyuncuların kullanımına sunulacak.

Bu güncelleme ile birlikte oyuna, X-geni, M’Kraan Parçaları, M’Kraan Kristalleri ve Phoenix tüyü de ekleniyor. Oyuncular bu genlerle mutant karakterleri daha da güçlendirebilecek.

Efsane karakterler geldi

Netmarble Games Chief Global Officer Seungwon Lee, “X-Men Marvel evreninin en özel kahramanlarını içeriyor. Bu güncelleme ile oyuncularımız Wolverine, Cyclops, Fırtına ve diğer X-Men’ler gibi efsane karakterlerle oynama fırsatını elde edecek ve yeni hikâyelerde epik görevler tamamlayacaklar.”

“Marvel Games’deki sağlam X-Men hayranları olarak bizler bu süper mutantların Marvel Future Fight’a katılmasından büyük heyecan duyuyoruz” diyen Marvel Games Executive Creative Director Bill Rosemann “En popüler X-Men kahramanlarını tanıtmak için onları oyuna katmak harika bir deneyim. Wolverine’in sivri pençeleri, Fırtınanın yıldırımları Marvel Future Fight oyuncularını bekliyor” dedi.

İki yeni kostüm var

X-Men’e ek olarak, oyuna iki yeni kostüm ekleniyor. Kristal olarak bilinen inhuman için bir kraliyet kostümü ve hayranlarının favorisi olan maskesiz özel Gwenpool kostümü. Bu güncelleme ile birlikte aynı zamanda Günlük Görevler de geliştirildi. Artık oyuncular bölümler yerine aşamalarda oynayarak, istedikleri malzemeleri elde edebilecekler. Ayrıca İçerik Durum Panosu adında yeni bir sistem de oyuna eklendi. Oyuncular bu panodan günlük limiti olan tüm eşyaları bir defada görebilecekler.

MARVEL Future Fight’a katılan karakterlerin tam listesi:

Cyclops –Gözlerinden güçlü bir ışın gelen X-Men lideri.

Jean Grey –Aynı zamanda Phoenix olarak bilinen kozmik varlığa da dönüşebilen X-Men’in telepatik güçlere sahip kurucusu.

Wolverine –X-Men’in en ünlü karakterlerinden biri. İleri düzey iyileşme kapasitesine, adamantiyum’dan bir iskelete ve keskin pençeler sahiptir.

Fırtına – X-Men’in en güçlü ve saygı duyulan karakterlerinden biridir ve doğayı kontrol edebilir.

Beast –Mavi bir canavar gibi gözükse de Hank McCoy yüksek bir zekaya ve bilim aşkına sahiptir.

Rogue –X-Men’in düşmanlarından biriyken, onların en değerli üyelerinden biri haline gelen Rogue, çok kuvvetlidir ve dokunduğu herkesin gücünü alabilir.

Magneto –Manyetik alanları kontrol edebilme yeteneğine sahip Magneto, mutantların hayatta kalması için savaşmaktadır. Bazı davranışları nedeniyle X-Men’in baş düşmanı haline gelmiştir.