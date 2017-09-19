Marvel Future Fight’ta sürpriz kapışma

Yeni güncellemeyle hikâyeden esinlenen 3 yeni karakter oyuna katılırken, dört yeni kostüm, yeni savaş modları, bonus ödüller ve yeni bir para birimi de oyuna ekleniyor. Üstelik yeni bir karakter ile kostümler de pek yakında oyuna eklenecek.

Asya’nın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp., sevilen mobil oyunları MARVEL Future Fight için X-Men karakterlerinin öne çıktığı yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemede Cable, Quicksilver and Scarlet Witch olmak üzere üç yeni karakter ve Beast, Cyclops, Rogue and Wolverine için dört yeni Apocalypse Çağı kostümü bulunuyor. Bu ayın ilerleyen günlerinde ise bir diğer yeni karakter olarak kötü adam Apocalypse ve iki yeni kostüm daha oyuna eklenecek.

Apocalypse Çağı yeniliklerle başlıyor

MARVEL Future Fight ayrıca bu son güncellemede oyundaki Baş Düşman içeriğini geliştirerek, oyuncuların yeni eklenen karakterlere karşı savaşacağı yeni bir tema olan “Apocalypse Çağı”nı ekliyor. Baş Düşman modunun zorluk seçenekleri de yeniden düzenleniyor. Artık yeni oyuncular eklenecek olan “Acemi Baş Düşman Modu”nu seçebilecek. Bunun yanında, gün kısıtlamaları kaldırılacak ve Acemi Baş Düşman ile Baş Düşman modlarında oyuncuların belirli günlerde giriş yapması artık engellenmeyecek. Baş Düşman modundaki mevcut baş düşmanlardan birisi de Özel Baş Düşman olarak belirlenecek ve bu baş düşmanlar öldürüldüğünde bonus ödüller elde edilebilecek.

Bunlara ek olarak oyuncular, enerji tüketimini azaltırken ekstra ödüller kazandıran “Güçlendirme Puanı” adlı yeni bir para birimine kavuşacakları gibi, S.H.I.E.L.D. Dönüştürücüsü’nde iyileştirmeler görecekler.

Marvel evreninde heyecan devam ediyor

Netmarble Games Chief Global Officer Seungwon Lee, “Marvel’ın en beğenilen hikayelerinin birinden karakterleri MARVEL Future Fight‘a dahil ederek Marvel evreninde genişlemeye devam etmek istedik” diyor ve devam ediyor: “Ünlü ikizleri ve zaman yolcusu Cable’ı oyuna katarak oyuncuların diğer karakterlerle tecrübesine ilginç bir boyut ekleyecek ve korkunç Apocalypse Çağı’nı başlatacağız.”

MARVEL Future Fight‘a yeni gelen karakterlerin tam listesi:

Quicksilver – Scarlet Witch’in süper hıza ve yıldırım hızında reflekslere sahip erkek kardeşi.

Scarlet Witch – Quicksilver’ın gerçekliği değiştirebilen büyü yeteneklerine sahip kız kardeşi.

Cable – Cyclops ve Jean Grey’in oğlu. Güçlü zihinsel yetenekleri olan Cable, vücudunun bir kısmını makineye dönüştüren bir tekno-organik virüse maruz kalmış. Bu virüse çare bulmak için geleceğe gönderilmişse de, güçlü bir savaşçı olarak günümüze döndüğünde durumu kabullenmiş.

Apocalypse – 5.000 yıl kadar önce doğan bir mutant olan Apocalypse, bedeninin moleküllerini kontrol edebiliyor ve şekil değiştirebiliyor. Gücün egemenliğine inandığından pek çok kez dünyayı fethetmeye kalkıştı, fakat her defasında X-Men tarafından bozguna uğratıldı. (Küçük güncellemeden sonra oyuna gelecek.)