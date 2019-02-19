Martin Sktrel abarttı
Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı bitecek olan 34 yaşındaki Slovak savunmacı Martin Skrtel, istediği kontratı yönetime iletti.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak savunmacıya 1 yıllık yeni kontrat önermiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
Yönetimin 1+1 senelik yeni önerisine karşılık Martin Skrtel’in menajeri Csonto’nun 3 yıllık kontrat talep ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe cephesi ise 34 yaşındaki savunmacıya bu kadar uzun süreli bir kontrat vermek istemiyor.
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