Martin Skrtel'i Juventus istiyor!
Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran Slovak yıldız Martin Skrtel'e İtalyan devi Juventus'un talip olduğu iddia edildi.
İtalyanların iddiasına göre; sarı-lacivertlilerin 2016-2017 sezonunda 6 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan kadrosuna kattığı Martin Skrtel'i Juve istiyor.
Faslı savunmacısı Medhi Benatia'yı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Arabistan'a satmaya hazırlanan Juventus'un, yerini tecrübeli ve maliyeti az olacak bir isimle doldurmayı planladığı belirtildi.
Haberde, sarı-lacivertli formayla dikkat çeken Skrtel'in adaylardan biri olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de oynadığı 2.5 sezonda Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 106 maça çıkan Slovak savunmacı, 7 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
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