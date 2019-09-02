Martin Skrtel'e büyük şok! Atalanta sözleşmesini feshetti
Atalanta, 20 gün önce renklerine bağladığı eski Fenerbahçeli Martin Skrtel ile yollarını ayırdı. İtalyan ekibi ayrılığa gerekçe olarak oyuncunun fiziksel yetersizliğini gösterdi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İtalyan ekibi genç stoperi Gianluca Mancini'yi Roma'ya sattıktan sonra Avrupa tecrübesi olan Skrtel'i kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayan tecrübeli stoper de İtalya'nın yolunu tutmuş ve Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak lacivert siyahlı ekipten şok bir karar geldi.
Skrtel'i fiziksel olarak yeterli bulmayan Atalanta 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.
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