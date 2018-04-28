Martin Skrtel'e 10 dikiş atılacak
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında kafası yarılan Martin Skrtel mücadelenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe sonrasında başına soyunma odasında dikiş atılan Martin Skrtel, karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında başına aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kaldı. Slovak yıldıza ilk müdahale devre arasında soyunma odasında geçici dikişle yapılırken, maçın ardından da Skrtel'in başına 5 dikiş atıldı ve hastaneye kaldırıldı. Skrtel'in başındaki yarık için hastanede atılacak dikişlerle birlikte toplam 10 dikiş atıldığı ifade edildi.
Martin'in kafasına atılan 10 dikişin ardından oyunucunun hastaneden çıktığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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