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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.03.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

Martin Skrtel: Tek isteğimiz maçları kazanmak

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Martin Skrtel: Tek isteğimiz maçları kazanmak

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 haftanın her şeye açık olduğunu belirterek, sezonu istedikleri yerde tamamlama gücüne sahip olduklarını söyledi.

Skrtel, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının kıyasıya bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Sezonun kalan 8 maçına odaklanmaları gerektiğini aktaran 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Önümüzde 8 maç var ve her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Lig halen her şeye gebe bir durumda, çünkü takımlar arasında seviye farkı çok azaldı, bunu görüyoruz. Her takım, her takımı mağlup edebiliyor. Sürpriz puan kayıpları yaşanabiliyor. Şu anda özellikle ligin üst tarafındaki takımlar da birbirine çok yakın durumdalar. Bu nedenle, bu mücadele kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Bizim tek isteğimiz, maçlarımızı kazanmak. Rakiplerimizin puan kaybedeceğine de inanmalı ve bunu dilemeliyiz. Ligde her şey mümkün ve bu mücadeleyi istediğimiz yerde noktalayabilecek gücümüz var, bunun da mümkün olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligin 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacakları maçla ilgili görüşlerini aktaran Skrtel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon Kayserispor'a 6 puan kaptırmıştık. Onları sadece kupada yenmeyi başarmıştık. Bu sezon da ligin ilk yarısında kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmada skoru 3-1'den 3-3'e getirdiler ve sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Bizim için şanssız ve kötü olarak değerlendirebileceğimiz bir akşamdı. Artık bu durumu değiştirmek istiyoruz. Kayserispor deplasmanından galibiyetle dönmeyi düşünüyoruz. Kolay olmayacak ve kesinlikle kolay bir rakiple oynamayacağız. Rakibimizi ciddiye almalıyız ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Nitekim ligin kalan kısmı da bizim için kolay olmayacak. İsteğimiz ve arzumuz, bu inancımızla, bu birlikteliğimizle Kayseri'den 3 puanla dönmek."

Tecrübeli savunma oyuncusu, Slovakya ile Tayland milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında, başına aldığı top darbesi sonrası yaşadığı rahatsızlıkla ilgili ise, "Futbolun içinde yaşanabilen olaylar bunlar. Rakibin sert bir şekilde vurduğu top, benim çene altıma geldi. Açıkçası topun geldiği andan sonra da pek bir şey hatırlamıyorum. Daha sonradan videoyu izlediğimde çok kötü gözüktüğünü gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

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