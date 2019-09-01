Martin Skrtel şoku! 20 günde gidiyor
Geçtiğimiz günlerde Atalanta ile resmi sözleşme imzalayan Martin Skrtel’de şok gelişme. İtalyan basınının haberine göre yıldız futbolcunun sözleşmesi fesh edildi.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre İtalyan ekibi, 20 gün önce sözleşme imzaladığı Skrtel’le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalya'daki son dakika haberlerine göre Slovakyalı futbolcunun sözleşmesi fesh edildi. Torino maçının da kadrosunda yer almayan Slovak savunma oyuncusunun fizik açıdan iyi durumda olmadığı ve gün içinde konuyla ilgili resmi açıklamanın geleceği kaydedildi.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Atalanta, transfer sezonu kapanmadan kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak için girişimlere başladı.
Skrtel, uzun süre Fenerbahçe ile görüşmüş ancak kulüple anlaşamamıştı.
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