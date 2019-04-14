Martin Skrtel korkuttu!
Fenerbahçe'de Martin Skrtel, iki takım oyuncularını da korkuttu. Maçın ... dakikasında Fernando Muslera ile çarpışan Slovak futbolcu, hareketsiz biçimde yerde kalınca iki takımın doktorları da acilen sahaya girdi.
Martin Skrtel tedavinin ardından ayağa kalkarken, sarı-lacivertliler bu esnada kalesinde gol gördü.
MİLLİ TAKIMDA DA BAYILMIŞTI
Slovakya’nın Tayland ile oynadığı maçta yüzüne top gelen Martin Skrtel baygınlık geçirmişti. Bu sırada tecrübeli futbolcunun dili boğazına kaçtı. Bir süre nefessiz kalan Skrtel’e ilk müdahaleyi takım arkadaşları yaptı. Skrtel burada verdiği görüntüyle de herkesi korkutmuştu.
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