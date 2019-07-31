Martin Skrtel açıkladı! Fenerbahçe ve Başakşehir...
Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan Slovak stoper Martin Skrtel'den açıklama geldi.
Slovakya basınına konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Teklifler var ama yeni takımımı seçmek için acelem yok. Bazı kriterlerim var ve sabırlı olmalıyım. Menajerim Başakşehir, Fenerbahçe, Parma, Olympiakos ve Glasgow Rangers ile görüştü. Ama şimdilik bir şey söyleyemem" dedi.
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