Martin Linnes: "Darbe olmasa düşmezdim"
2-2 biten maçın son anlarında Ç.Rizespor ceza alanında yer kalan Linnes, “Rakip hamle yapmasa yere düşmezdim. Ben hakemleri aldatmam. Hakem VAR ekranında izlese penaltı olduğunu görürdü ama onu bile yapmadı” dedi.
90+1’deki tartışmalı pozisyonun kahramanı Martin Linnes konuştu:
Puan cetvelinin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maçın 2-2 bitmesine engel olamayan Galatasaray’da karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık’a büyük öfke vardı. Bu tepkinin en önemli nedeni 90+1’inci dakikada Martin Linnes’in Rizespor ceza alanında yerde kaldığı pozisyona hakem Palabıyık’ın penaltı düdüğü çalmamasıydı. Sarı kırmızılı bütün futbolcu ve teknik adamlar Palabıyık’ın VAR’a hiç başvurmadan oyunu devam ettirmesine büyük tepki gösterdi.
"HİÇBİR ZAMAN KANDIRMAYA ÇALIŞMAM"
Hakemin kararına isyan edenlerin başında ise pozisyonun baş kahramanı Martin Linnes geliyordu. Norveçli futbolcu, kariyeri boyunca hiçbir maçta hakemi kandırmadığını ve böyle bir girişimde bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Darbe olmasa, rakip hamle yapmasa ben yere düşmezdim. Ben hakemleri aldatmam, hiçbir zaman da öyle bir davranışta bulunmam. Rakip kontrolsüz biçimde bana hamle yaptı. Hakem VAR ekranına bakıp pozisyonu izlese penaltı olduğunu görürdü ama onu bile yapmadı. Pozisyon kesinlikle penaltıydı.”
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