Martin Caceres'in değeri: 5 milyon Euro
Yeni sezon öncesinde sağ beke takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın hedefindeki Martin Caceres'in sözleşmesinde ‘5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesinin olduğu öğrenildi.
Gökhan Gönül’ün alternatifi olmaması nedeniyle geride bıraktığımız sezonda sağ bek bölgesinde oldukça sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde bu mevkiiye bir takviye yapmayı planlıyor.
Beşiktaş, bu doğrultuda Martin Caceres, Rick Karsdorp ve Rafael gibi isimlerle ilgileniyor. Ancak Siyah- Beyazlılar’da bu listede Caceres ön plana çıkıyor.
İtalyan devi Lazio’da görev yapan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinde ‘5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesinin olduğu öğrenildi.
Bu rakamı aşağıya çekmeye çalışan Kara Kartal, Çizme ekibiyle önümüzdeki günlerde tekrardan masaya oturacak.
Caceres transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ise Beşiktaş rotasını Romalı Karsdorp’a çevirecek.
Geçen sezon Feyenoord’dan 14 milyon Euro’ya (79 milyon TL) transfer edilen Hollandalı sağ bek için kiralama teklifi yapılacak. (Fanatik)
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