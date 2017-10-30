Marsilya tek golle, 3 puanı kaptı!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan karşılaşmada Olympique Marsilya, deplasmanda Lille'i 1-0 yendi. Lille, ligin 11. haftasının son mücadelesinde, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya'yı konuk etti.

Marsilya'nın hızlı başladığı maçta, 5. dakikada Sanson kendisinin ligdeki üçüncü ve takımının ilk golüne imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunu kontrol eden ve topu daha fazla ayağında tutan Lille ise bulduğu birkaç gol fırsatlarını değerlendiremedi ve ilk yarıyı Marsilya 1-0 önde kapattı.

İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta başka gol olmadı ve Marsilya maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Marsilya ekibi bu sonuçla puanını 21'e yükselterek dördüncü sıraya gelirken, Lille bir maç eksikle 6 puanla 19. sırada kaldı.



