UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bu akşam Fransa'nın Olympique Marsilya takımına konuk olacak Atiker Konyaspor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak puan alabileceklerini söyledi. Müsabakanın oynanacağı Velodrom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, Olympique Marsilya takımının form olarak biraz düşük görünmesine rağmen, yüksek güce sahip bir takım olduğuna dikkati çekti.

Marsilya Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Marsilya Konyaspor maçı bu akşam saat 22:05'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fransız ekibinin daha çok ofansif, hızlı ve atak oynayabilen futbolculara sahip olduğunu vurgulayan Akçay, "Marsilya, Dimitri Payet, Florian Thauvin ve Valere Germain gibi güçlü oyunculara sahip bir takım. Bu oyuncularla etki yaratabiliyor. Dolayısıyla bizim için çok zorlu bir akşam olacak. Ama biz coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek, bu akşam akşam istediğimiz alabiliriz. Coşkulu, istekli ve taktik disiplin içerisinde oynadığımız takdirde, bir sonuca ulaşabiliriz. Ölü toplar ve bireysel hatalarla ilgili kaygılarımız olsa da bunları minimal seviyeye düşürdüğümüzde müsabakada puan almamız mümkün." diye konuştu.

ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkma şanslarınınÿfazla olmadığını ama bunun imkansızda olmadığını belirterek, ”İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir” dedi.

Atiker Konyaspor,ÿUEFA Avrupa Ligi I Grubu 1’inci hafta maçında bu akşam Fransanın Marsilya kentindeki Veledrome Stadı’nda Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, maçınÿoynanacağı statta yapılan basın toplantısında, Marsilya’nın son haftalarda aldığı sonuçlarla form durumunun düşük olduğunun göründüğünü belirtti.

Marsilya’nın çok ofansif, hızlı ve atak oynayan bir takım olduğunu ifade eden Akçay, ”Rakibimiz yüksek güce sahip bir takım. Daha çok ofansif, hızlı ve atak oynayan yaratıcı oyunculara sahipler.ÿOlimpik Marsilyanın Payet, Thauvin ve Germain gibi güçlü oyuncuları var. Bu oyuncularla etki yaratabiliyor. Dolayısıyla bizim için çok zorlu bir akşam olacak. Ama biz coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek bu akşam akşam istediklerimizin çoğunu almış olabiliriz. Coşkulu bir oyun ve istekli taktik disiplin içerisinde oynadığımız takdirde bir sonuca ulaşabiliriz. Ölü toplar ve bireysel hatalarla ilgili kaygılarımız olsa da bunları minimal seviyeye düşürdüğümüzde müsabakada puan almamız çok mümkün olacakÿdedi.

”ŞANSIMIZIN ÇOK FAZLA OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM"

UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselme şanslarının çok fazla olmadığını ama bununda imkansız olmadığını vurgulayan Akçay, şöyle konuştu: Şansımızın çok fazla olduğunu söyleyemem. Çünkü ben hiç bir zaman popülist bir teknik adam olmadım. Ama oyuncularımızla gerçekçi konuşmalar yapıp, onları gerçek hareketlere ve gerçek değerlere ulaştırma yolunda bir duruş gösterirsek bence işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir. 90ıncı dakika bitmeden Barcelona galip ya da Konyaspor galip denilemez. Ancak maç bitiminde galip belli olur. O nedenle biz şu anda yüzde ellilik eşitlikle Marsilya ile bu akşam akşam bir maç oynayacağız.”

ALİ TURAN: "İYİ BİR SONUÇ ALIP TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunanÿtakım kaptanı Ali Turan iseÿAtiker Konyaspor’un UEFA’ya ikinci kez katıldığını ve geçen yıl tecrübe kazandıklarını ifade ederek, ”Edindiğimiz tecrübeleri bu sene burada UEFA Avrupa Ligi guruplarında güzel bir şekilde değerlendiririz. İnşallah guruptan çıkmaya çalışacağız. bu akşam oynayacağımız Marsilya maçı bizim için ilk maç olması nedeniyle gerçekten önemli.İnşallah takım olarak iyi konsantre olup bu akşam oynayacağımız Marsilya maçında güzel bir sonuç alıp Türkiyeye dönmek istiyoruz. Puanla başlamak her zaman iyidir. İyi bir takımız. Buna inanıyoruz. İnşallah bunu hep beraber başaracağız dedi.