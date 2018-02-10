Yok böyle maç! Fransa'da gol düellosu...
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Saint Etienne ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
Saint Etienne ile Marsilya karşı karşıya geldi. Stade Geoffroy Guichard'da oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Konuk ekip karşılaşmanın henüz 4. dakikasında golü buldu. Marsilya'lı futbolcu Florian Thauvin, Sakai'nin asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak gol sevinci fazla uzun sürmedi. Ev sahibi ekip Kevin Monnet Paquet'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Marsilya, Sanson'un attığı golle karşılaşmada yeninden öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının 75. dakikasında Saint Etienne eşitliği Beric'in golüyle sağladı. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
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