Marsilya 3 puan için geç açıldı

Michel d`Ornano Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0 ile Marsilya oldu. Marsilya, ligde üst üste 4 maçını kazanma başarısı gösterdi.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Marsilya’ya 3 puanı getiren golleri 55.dakikada penaltıdan Dimitri Payet ile 74.dakikada Florian Thauvin kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Marsilya 47 puana yükselirken, Caen ise 27 puanda kaldı. Fransa Ligi’nde gelecek hafta Marsilya sahasında Monaco ile mücadele edecek. Caen de Saint Etienne deplasmanına gidecek. (Ajansspor)