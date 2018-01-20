« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Marsilya 3 puan için geç açıldı

Marsilya 3 puan için geç açıldı

Caen ile Marsilya, Fransa Ligi’nin 22.haftasında kozlarını paylaştı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Michel d`Ornano Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0 ile Marsilya oldu. Marsilya, ligde üst üste 4 maçını kazanma başarısı gösterdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Marsilya’ya 3 puanı getiren golleri 55.dakikada penaltıdan Dimitri Payet ile 74.dakikada Florian Thauvin kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Marsilya 47 puana yükselirken, Caen ise 27 puanda kaldı. Fransa Ligi’nde gelecek hafta Marsilya sahasında Monaco ile mücadele edecek. Caen de Saint Etienne deplasmanına gidecek. (Ajansspor)

Fransa Ligue 1

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ