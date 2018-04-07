Marouane Fellaini'de flaş gelişme!
Adı uzun bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la birlikte anılan Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini hakkında İtalyan basını bomba bir iddia öne sürdü.
Adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la birlikte anılan Marouane Fellaini ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Corriere dello Sport, Manchester United'ın orta sahasının menajerler vasıtasıyla Roma'ya önerildiğini yazdı.
Haberde Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Belçikalı oyuncuyla görüştüğü belirtilirken 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüne daha yakın olduğu kaydedildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fellaini'nin transfer için Roma'dan gelecek yanıtı beklediği öne sürüldü. (Fanatik)
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