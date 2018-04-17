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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.04.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Marmaris’te Gran Fondo rüzgârı esti

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Marmaris’te Gran Fondo rüzgârı esti

Türkiye’nin en güçlü amatör bisikletçilerini bir araya getiren Marmaris Gran Fondo yarışı, 15 Nisan’da Marmaris’te gerçekleşti.

67 ve 97 kilometre olmak üzere iki farklı etaptan oluşan yarışta, Uzun Parkur kategorisinde Gökhan Uzuntaş birinciliği elde ederken, kısa parkurda bitiş noktasını ilk geçen isim Alper Köroğlu oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından 483 sporcunun katıldığı yarış, bitiş noktasında düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Bisiklet sporu, sağlıklı yaşam ve temiz çevre konseptleriyle hayatımızda her geçen gün popülerleşmeye devam ediyor. Bisikleti, ulaşım aracı olmasının yanı sıra bir spor olarak yaşamlarının merkezine yerleştiren amatör sporcuların yarıştığı Gran Fondo, yoğun bir katılımla ilk kez 15 Nisan’da Marmaris’te düzenlendi. Atatürk Caddesi’nde başlayan yarış, aynı noktada son bularak sporculara sezonun başında zorlu ve keyifli bir deneyim sundu. Uzun ve kısa olarak iki farklı parkurdan oluşan yarış, yüzlerce amatör sporcuya sezon öncesi kendilerini test etme olanağı verirken, birçok sporcuya da profesyonel yarış tecrübesi kazandırdı.

 

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