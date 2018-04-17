Marmaris’te Gran Fondo rüzgârı esti
Türkiye’nin en güçlü amatör bisikletçilerini bir araya getiren Marmaris Gran Fondo yarışı, 15 Nisan’da Marmaris’te gerçekleşti.
67 ve 97 kilometre olmak üzere iki farklı etaptan oluşan yarışta, Uzun Parkur kategorisinde Gökhan Uzuntaş birinciliği elde ederken, kısa parkurda bitiş noktasını ilk geçen isim Alper Köroğlu oldu.
Türkiye’nin dört bir yanından 483 sporcunun katıldığı yarış, bitiş noktasında düzenlenen ödül töreni ile son buldu.
Bisiklet sporu, sağlıklı yaşam ve temiz çevre konseptleriyle hayatımızda her geçen gün popülerleşmeye devam ediyor. Bisikleti, ulaşım aracı olmasının yanı sıra bir spor olarak yaşamlarının merkezine yerleştiren amatör sporcuların yarıştığı Gran Fondo, yoğun bir katılımla ilk kez 15 Nisan’da Marmaris’te düzenlendi. Atatürk Caddesi’nde başlayan yarış, aynı noktada son bularak sporculara sezonun başında zorlu ve keyifli bir deneyim sundu. Uzun ve kısa olarak iki farklı parkurdan oluşan yarış, yüzlerce amatör sporcuya sezon öncesi kendilerini test etme olanağı verirken, birçok sporcuya da profesyonel yarış tecrübesi kazandırdı.
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