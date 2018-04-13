Marmaris'te büyük heyecan! Sayılı günler kaldı
Türk bisikletçilerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Belçika, İsviçre, Hollanda, İrlanda, Azerbaycan, Yemen ve Irak’tan sporcular, Salcano Gran Fondo Marmaris’te mücadele edecek.
Marmaris’in etkileyici ve muhteşem yollarında gerçekleşecek Salcano Gran Fondo Marmaris, 15 Nisan Pazar günü boyunca Marmarislilere unutulmaz bir gün yaşatacak. Marmaris Belediyesi’nin destekleri ve Salcano’nun isim sponsorluğu ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlenecek organizasyona amatör bisikletçilerin ilgisi de hayli yüksek oldu. Yaklaşık 500 bisikletçinin kayıt olduğu organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleştirilecek. Bisikletçiler, 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki farklı kategoride pedal çevirecek.
Amatör sporcuların katılabileceği Salcano Gran Fondo Marmaris’in her iki parkuru, Marmaris merkezindeki Atatürk Caddesi, Türkmenistan Parkı önünden başlayıp yine aynı noktada sona erecek.
Marmaris Yarımadası’nın göz alıcı ve eşsiz doğal güzellikleri de parkurlar boyunca bisikletçilere eşlik edecek.
Doğal güzellikleri, bisiklet kullanmaya uygun muhteşem yolları, turizm altyapısı ve bisiklet sporuna verdiği destek ile sporcuların ilgisini çeken Marmaris’in, ülkemizdeki popüler yarışlar listesine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
On ülkeden yabancı sporcular da katılacak.
Nitelikli parkurları ile katılımcılara kaliteli bir Gran Fondo deneyimi sunacak olan organizasyonda Türk bisikletçilerin yanı sıra on ülkeden sporcular da pedal basacak.
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Belçika, İsviçre, Hollanda, İrlanda, Azerbaycan, Yemen ve Irak’tan sporcular, Salcano Gran Fondo Marmaris’te mücadele edecek.
Ayrıca organizasyonun sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için 15 Nisan Pazar günü Marmaris’in bazı noktaları, belirli saat aralıklarında trafiğe kapalı olacak. Bölge halkının herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu uygulama, kısa süreli aralıklarla gerçekleştirilecek. Trafiğe kapatılacak yollar ve saat aralıkları ise şöyle:
• Marmaris İnci Kavşağı ile Bozburun / Hisarönü Yol Kavşağı arası - 08.00 - 10.00
• Bozburun / Hisarönü Yol Kavşağı ile Orhaniye Kızkumu Mevkii arası - 08.30 - 11.00
• Orhaniye Kızkumu Mevkii ile Bozburun Yolu Bayır Kavşağı arası - 09.00 - 11.05
• Bozburun Yolu Bayır Kavşağı ile Bozburun - Söğüz Kavşağı arası - 09.00 - 11.00
• Bozburun - Söğüt Kavşağı ile Söğüt Mahallesi Palamut Kavşağı arası - 09.30 - 11.20
• Söğüt Mahallesi Palamut Kavşağı ile Bayır Köyü arası - 09.30 - 12.00
• Bayır Köyü ile Turunç Yolu Bayır Kavşağı arası - 09.30 - 12.45
• Turunç Yolu Bayır Kavşağı ile İçmeler arası - 09.45 - 13.00
Salcano Gran Fondo Marmaris, tüm bölge halkını keyifli bir Pazar günü etkinliği yaşamak için Atatürk Meydanı’ndaki start-finiş alanı ve yine aynı noktadaki Fuar Alanı’na davet ediyor.
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