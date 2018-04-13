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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.04.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Marmaris'te büyük heyecan! Sayılı günler kaldı

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Marmaris'te büyük heyecan! Sayılı günler kaldı

Türk bisikletçilerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Belçika, İsviçre, Hollanda, İrlanda, Azerbaycan, Yemen ve Irak’tan sporcular, Salcano Gran Fondo Marmaris’te mücadele edecek. 

Marmaris’in etkileyici ve muhteşem yollarında gerçekleşecek Salcano Gran Fondo Marmaris, 15 Nisan Pazar günü boyunca Marmarislilere unutulmaz bir gün yaşatacak. Marmaris Belediyesi’nin destekleri ve Salcano’nun isim sponsorluğu ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlenecek organizasyona amatör bisikletçilerin ilgisi de hayli yüksek oldu. Yaklaşık 500 bisikletçinin kayıt olduğu organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleştirilecek. Bisikletçiler, 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki farklı kategoride pedal çevirecek. 

Amatör sporcuların katılabileceği Salcano Gran Fondo Marmaris’in her iki parkuru, Marmaris merkezindeki Atatürk Caddesi, Türkmenistan Parkı önünden başlayıp yine aynı noktada sona erecek. 

Marmaris Yarımadası’nın göz alıcı ve eşsiz doğal güzellikleri de parkurlar boyunca bisikletçilere eşlik edecek. 

Doğal güzellikleri, bisiklet kullanmaya uygun muhteşem yolları, turizm altyapısı ve bisiklet sporuna verdiği destek ile sporcuların ilgisini çeken Marmaris’in, ülkemizdeki popüler yarışlar listesine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
On ülkeden yabancı sporcular da katılacak.

Nitelikli parkurları ile katılımcılara kaliteli bir Gran Fondo deneyimi sunacak olan organizasyonda Türk bisikletçilerin yanı sıra on ülkeden sporcular da pedal basacak. 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Belçika, İsviçre, Hollanda, İrlanda, Azerbaycan, Yemen ve Irak’tan sporcular, Salcano Gran Fondo Marmaris’te mücadele edecek. 

Marmariste büyük heyecan Sayılı günler kaldı



Ayrıca organizasyonun sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için 15 Nisan Pazar günü Marmaris’in bazı noktaları, belirli saat aralıklarında trafiğe kapalı olacak. Bölge halkının herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu uygulama, kısa süreli aralıklarla gerçekleştirilecek. Trafiğe kapatılacak yollar ve saat aralıkları ise şöyle:

• Marmaris İnci Kavşağı ile Bozburun / Hisarönü Yol Kavşağı arası - 08.00 - 10.00

• Bozburun / Hisarönü Yol Kavşağı ile Orhaniye Kızkumu Mevkii arası - 08.30 - 11.00

• Orhaniye Kızkumu Mevkii ile Bozburun Yolu Bayır Kavşağı arası - 09.00 - 11.05

• Bozburun Yolu Bayır Kavşağı ile Bozburun - Söğüz Kavşağı arası - 09.00 - 11.00

• Bozburun - Söğüt Kavşağı ile Söğüt Mahallesi Palamut Kavşağı arası - 09.30 - 11.20

• Söğüt Mahallesi Palamut Kavşağı ile Bayır Köyü arası - 09.30 - 12.00

• Bayır Köyü ile Turunç Yolu Bayır Kavşağı arası - 09.30 - 12.45

• Turunç Yolu Bayır Kavşağı ile İçmeler arası - 09.45 - 13.00 

Salcano Gran Fondo Marmaris, tüm bölge halkını keyifli bir Pazar günü etkinliği yaşamak için Atatürk Meydanı’ndaki start-finiş alanı ve yine aynı noktadaki Fuar Alanı’na davet ediyor. 

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