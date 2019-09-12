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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Marmaris Rallisi 2019 ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenecek?

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Marmaris Rallisi 2019 ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenecek?

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı olarak gerçekleştirilecek olan Türkiye (Marmaris) Rallisi için nefesler tutuldu. TOSFED tarafından merkezi Marmaris'e kurulan Türkiye Rallisi, 988.50 kilometrelik parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta zamana karşı büyük bir rekabete sahne olacak. Peki, Marmaris Rallisi ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenecek?

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan Türkiye bir diğer adıyla Marmaris Rallisi için geri sayım devam ediyor. Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde "Türkiye Rallisi" adıyla bugün başlayacak Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağına, 22 ülkeden, 54 otomobil ve 108 sporcu katılacak. Peki, Marmaris Rallisi ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenecek?

Takımlar, 12 Eylül Perşembe günü Değirmanyanı'ndaki kısa shakededown etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak.  Yarışı izlemek isteyenler için rehber ve tüm güncel bilgiler, IOS ve android işletim sistemleri için hazırlanan ve ücretsiz indirilebilen "Rally Turkey" uygulaması ile "www.rallyturkey.com" web sitesinde yer alıyor.

MARMARİS RALLİSİ TAKVİMİ

Bu yıl "Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu" özelliğine sahip etkinlik, izleyenlere 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.

Takımlar, 12 Eylül Perşembe günü Değirmanyanı'ndaki kısa shakededown etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak. Pilotlara ise Marmaris Yat Limanı'nda 12 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de sembolik start verilecek.

Şehir merkezinde geçen yılki bölümünde 50 bin kişinin nefeslerini tutarak izlediği iki kilometrelik seyirci özel etabı Türkiye Rallisi başlayacak.

Ekipler, 13 Eylül Cuma günü İçmeler'deki 24,80 kilometrelik etapla güne başlayarak toplamda 38,15 kilometreyle rallinin en uzun etabı olan Çetibeli'ye geçecekler. Cuma günü son olarak 16,57 kilometrelik Ula etabı geçilecek.

14 ayaktan oluşuyor

WRC'de sezon yarışları Türkiye'nin yanı sıra Monako, İsveç, Meksika, Fransa, Arjantin, Şili, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya olmak üzere 14 ülkede yapılıyor.

Türkiye'deki ayaktan sonra 12. ayak Büyük Britanya, 13. ayak İspanya ve 14. ve son ayak da Avustralya'da koşulacak. Avustralya'daki son ayağın ardından 2019 şampiyonu da belli olacak.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 154 ülkede canlı yayınlanarak, 855 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor.

Estonyalı Tanak lider durumda

Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, geride kalan 10 ayak sonrasında ilk sırada yer alıyor.
Almanya'daki rallinin ardından puanını 205'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Estonyalı pilotu, 172 puanla Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 165 puanla son 6 yılın şampiyonu Fransız Sebastien Ogier (Citroen Total) izledi.

Takımlar klasmanı

Toyota, Hyundai, Citroen ve Ford markalarının yarıştığı takımlar klasmanında Hyundai Shell Mobis World Rally Team, 289 puanla lider durumda bulunuyor.

Toyota Gazzo Racing WRT 281 puanla ikinci, Citroen Total WRT 216 puanla üçüncü ve M-Sport Ford World Rally Team de 168 puanla dördüncü sırayı paylaştı.

"En Çevreci Ekip" kupası sahibini bekliyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde çevre duyarlılığı ile öne çıkan takıma "En Çevreci Ekip" kupası verilecek.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle seyir ve servis noktalarına geri dönüşüm kumbarası, pet toplama kafesi, özel atık kumbaraları ve iç mekan geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Yarışlara hazırlık sürecinden itibaren katılımcı takımlar, servis alanında kurulum, her türlü tüketimi kontrol etme ve çevresel etkileri en aza indirme konusunda "Yeşil Rekabet" etkinliğinde de rakip olacak.

FIA Sürdürülebilirlik Programı kapsamında takımların çevreci çalışmaları değerlendirilerek en çevreci takıma özel bir ödül verilecek.

 

 

 

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