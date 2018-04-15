Marmaris Bisiklet Yarışı sona erdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMarmaris Bisiklet Yarışı sona erdi
GeriDiğer Marmaris Bisiklet Yarışı sona erdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Diğer
15.04.2018 - 19:18, Son Güncelleme:

Marmaris Bisiklet Yarışı sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris Bisiklet Yarışı sona erdi

Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı, 482 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris bisiklet yarışı, Türkiye'nin yanı sıra 10 ülke sporcularının katılımı gerçekleştirildi.

Marmaris merkezindeki Atatürk Caddesi'nde Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın startını verdiği organizasyona 482 sporcu katılım göstererek 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkurda kıyasıya mücadele etti. 97 kilometrelik parkuru erkeklerde 03.02.31'lik derecesi ile Gökhan Uzuntaş, kadınlarda 03.56.15'lik derecesiyle Arzu Sağnak kazandı. 65 kilometrelik parkurda ise erkeklerde 02.04.38'lik derecesi ile Alper Köroğlu, kadınlarda ise 02.31.12'lik derecesi ile Esra Gökçek birincilik kürsüsüne yerleşti.

Marmarislilerin ilgiyle takip ettiği yarışın uzun ve kısa parkurunda genel klasman ilk üçleri şu şekilde oluştu:

Uzun Parkur Erkek Genel Klasman

1 - Gökhan Uzuntaş - Yeşil Pedal Spor Kulübü - 03.02.31

2 - İsmail Çavuşoğlu - Fiberli Antalyaspor - 03.13.35

3- Egemen Mercanlıoğlu - Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü - 03.13.42

Uzun Parkur Kadın Genel Klasman

1 - Arzu Sağnak - Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü - 03.56.15

2- Fatma Sezer - Karaman Extrem Spor Kulübü - 04.07.20

3- Kübra Bektaş - Başkent Üniversitesi - 04.22.48

Kısa Parkur Erkek Genel Klasman

1- Alper Köroğlu - Trakya Bisiklet ve Spor Kulübü - 02.04.38

2- Ozan Yavuz - Bireysel - 02.10.04

3 - Sedat Keskin - İzgem Carraro - 02.10.05

 Kısa Parkur Kadın Genel Klasman

1 - Esra Gökçek - Bireysel - 02.31.12

2 - Azize Bekar - Karaman Extrem Spor Kulübü - 02.31.12

3 - Özge Seçkin - Bireysel - 02.35.34

Marmaris Bisiklet Yarışı'nda ödüller verildi

Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerine verildi.

Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkeden 482 sporcunun katılım gösterdiği organizasyon sonrası düzenlenen ödül törenine Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Doğan, Marmaris Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, organizasyon koordinatörü Aydın Ayhan Güney ve birçok sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelenin sergilendiği organizasyonda dereceye giren sporcular ödülleri ile hediyelerini Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Bayram Akgül ve Serkan Öçalmaz verdi.

ALİ ACAR: ''ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA YÜKSEK KATILIMLA DEVAM ETTİRECEĞİZ''

Marmaris'i gerek yerleşim bölgesi gerekse turizm açısından prim yapan bir nokta haline getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Acar, "Marmaris bugün hakikaten gerek turizm adına gerekse yerleşim amaçlı kabul gören bir yer. Burası mükemmel bir coğrafya. Bunu çeşitlendirmek lazım. Değişik spor dallarında özellikle de bisikletle ilgili 800 km üzerinde 'bisiklet rotaları' diye projemiz vardı ve bunu hayata geçirdik. Bugün yarışçılarımız bu alanı kullandılar. Amatör bisikletin organizasyonuyla gerçekleştirilen bu yarışın inşallah devamı olacak. Yarışı göğsümüzü gererek bitirdik. Önümüzdeki sene daha zengin daha yüksek katılımla bunu devam ettireceğiz'' dedi.

BAYRAM AKGÜL: ''SPORA EN ÇOK DESTEK VEREN FİRMAYIZ''

Spora en çok destek veren firma olduklarını dile getiren Bayram Akgül, spora destek olarak birlikte büyümek istediklerini dile getirdi.

Spora 5-6 yıldır yaptıkları desteğin dönüşünün iyi olduğunu ifade eden Akgül, ''Gran Fondo'nun bizde ayrı bir önemli var, amatörler bisiklete biniyor ve koşuyorlar. Normalde profesyonel sporcuların koştuğu yarışlara sponsor oluyorduk, orada her yarışa aynı insanlar geliyordu, fakat burada ise değişik insanları da bisiklet sporuna kazandırmış oluyoruz ve kendi dışımızda diğer bisiklet firmalarına da katkımız oluyor" diye konuştu.

''GRAN FONDO'NUN 12 AYA YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİNİ YAPIYORUZ''

Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı'nın çok güzel bir ortamda gerçekleştiğini dile getiren Bayram Akgül, ''Parkur zorluydu ve buradaki organizasyon çok güzeldi. Belediyenin destekleri, organizasyonun eksiksiz olması memnun etti. Yarış esnasında insanların memnuniyetlerini görmek gerçekten doğru bir yere yatırım yapıldığını gösterdi. Biz Gran Fondo serisini 12 ay yaygınlaştırılması projesini yapıyoruz. Yakın zamanda da bu konu ile alakalı yeni planımızı aktaracağız" şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Wolves, Premier League'e yükseldi!

Fenerbahçe'ye Sivas'ta altın 3 puan

Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı!

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?