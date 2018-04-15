Marmaris Bisiklet Yarışı sona erdi
Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı, 482 sporcunun katılımı ile tamamlandı.
Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris bisiklet yarışı, Türkiye'nin yanı sıra 10 ülke sporcularının katılımı gerçekleştirildi.
Marmaris merkezindeki Atatürk Caddesi'nde Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın startını verdiği organizasyona 482 sporcu katılım göstererek 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkurda kıyasıya mücadele etti. 97 kilometrelik parkuru erkeklerde 03.02.31'lik derecesi ile Gökhan Uzuntaş, kadınlarda 03.56.15'lik derecesiyle Arzu Sağnak kazandı. 65 kilometrelik parkurda ise erkeklerde 02.04.38'lik derecesi ile Alper Köroğlu, kadınlarda ise 02.31.12'lik derecesi ile Esra Gökçek birincilik kürsüsüne yerleşti.
Marmarislilerin ilgiyle takip ettiği yarışın uzun ve kısa parkurunda genel klasman ilk üçleri şu şekilde oluştu:
Uzun Parkur Erkek Genel Klasman
1 - Gökhan Uzuntaş - Yeşil Pedal Spor Kulübü - 03.02.31
2 - İsmail Çavuşoğlu - Fiberli Antalyaspor - 03.13.35
3- Egemen Mercanlıoğlu - Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü - 03.13.42
Uzun Parkur Kadın Genel Klasman
1 - Arzu Sağnak - Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü - 03.56.15
2- Fatma Sezer - Karaman Extrem Spor Kulübü - 04.07.20
3- Kübra Bektaş - Başkent Üniversitesi - 04.22.48
Kısa Parkur Erkek Genel Klasman
1- Alper Köroğlu - Trakya Bisiklet ve Spor Kulübü - 02.04.38
2- Ozan Yavuz - Bireysel - 02.10.04
3 - Sedat Keskin - İzgem Carraro - 02.10.05
Kısa Parkur Kadın Genel Klasman
1 - Esra Gökçek - Bireysel - 02.31.12
2 - Azize Bekar - Karaman Extrem Spor Kulübü - 02.31.12
3 - Özge Seçkin - Bireysel - 02.35.34
Marmaris Bisiklet Yarışı'nda ödüller verildi
Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerine verildi.
Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkeden 482 sporcunun katılım gösterdiği organizasyon sonrası düzenlenen ödül törenine Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Doğan, Marmaris Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, organizasyon koordinatörü Aydın Ayhan Güney ve birçok sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelenin sergilendiği organizasyonda dereceye giren sporcular ödülleri ile hediyelerini Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Bayram Akgül ve Serkan Öçalmaz verdi.
ALİ ACAR: ''ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA YÜKSEK KATILIMLA DEVAM ETTİRECEĞİZ''
Marmaris'i gerek yerleşim bölgesi gerekse turizm açısından prim yapan bir nokta haline getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Acar, "Marmaris bugün hakikaten gerek turizm adına gerekse yerleşim amaçlı kabul gören bir yer. Burası mükemmel bir coğrafya. Bunu çeşitlendirmek lazım. Değişik spor dallarında özellikle de bisikletle ilgili 800 km üzerinde 'bisiklet rotaları' diye projemiz vardı ve bunu hayata geçirdik. Bugün yarışçılarımız bu alanı kullandılar. Amatör bisikletin organizasyonuyla gerçekleştirilen bu yarışın inşallah devamı olacak. Yarışı göğsümüzü gererek bitirdik. Önümüzdeki sene daha zengin daha yüksek katılımla bunu devam ettireceğiz'' dedi.
BAYRAM AKGÜL: ''SPORA EN ÇOK DESTEK VEREN FİRMAYIZ''
Spora en çok destek veren firma olduklarını dile getiren Bayram Akgül, spora destek olarak birlikte büyümek istediklerini dile getirdi.
Spora 5-6 yıldır yaptıkları desteğin dönüşünün iyi olduğunu ifade eden Akgül, ''Gran Fondo'nun bizde ayrı bir önemli var, amatörler bisiklete biniyor ve koşuyorlar. Normalde profesyonel sporcuların koştuğu yarışlara sponsor oluyorduk, orada her yarışa aynı insanlar geliyordu, fakat burada ise değişik insanları da bisiklet sporuna kazandırmış oluyoruz ve kendi dışımızda diğer bisiklet firmalarına da katkımız oluyor" diye konuştu.
''GRAN FONDO'NUN 12 AYA YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİNİ YAPIYORUZ''
Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı'nın çok güzel bir ortamda gerçekleştiğini dile getiren Bayram Akgül, ''Parkur zorluydu ve buradaki organizasyon çok güzeldi. Belediyenin destekleri, organizasyonun eksiksiz olması memnun etti. Yarış esnasında insanların memnuniyetlerini görmek gerçekten doğru bir yere yatırım yapıldığını gösterdi. Biz Gran Fondo serisini 12 ay yaygınlaştırılması projesini yapıyoruz. Yakın zamanda da bu konu ile alakalı yeni planımızı aktaracağız" şeklinde konuştu.
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