Marmara Üniversitesi Spor Kulübü korfbol takımı Belçika yolcusu
Marmara Üniversitesi Spor Kulübü korfbol takımı 10-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Belçika’nın Kortrijk kentinde yapılacak olan IKF Europa Cup finallerinde Türkiye’yi temsil edecek.
21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Kocaeli’de yapılan IKF Avrupa Kupası elemelerinde 2’nciliği elde eden Marmara Üniversitesi Spor Kulübü korfbol takımı bu sonuçla Avrupa’nın en iyi 8 ülke şampiyon takımının yarışacağı finallere katılmaya hak kazandı. Türkiye’de korfbolun gelişmesi ve tanıtımında önemli bir rol oynayan Marmara Üniversitesi, 1995 yılında uluslararası Korfbol Federasyonu başkanı Raymond FABRİ’yi ülkemize davet ederek okulda okuyan öğrencilerimize korfbol temel eğitim semineri vermesini sağladı. Marmara Üniversitesi Spor Kulübü korfbol takımı, ilk ulusal deneyimini 1997 yılında Hollanda’da yapılan 10. Avrupa üniversiteler korfbol şampiyonasına katılarak yaşadı. Üniversitenin bünyesinde şu an 20’den fazla aktif futbolcu görev yapıyor.
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