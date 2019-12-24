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Futbol
24.12.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Marko Simic'ten Fenerbahçe itirafı

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Marko Simic'ten Fenerbahçe itirafı

Hırvat santrfor Marko Simic'ten Fenerbahçe itirafı geldi.

Ülkesinin takımlarından Perjica Jakarta'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, kulübüyle sözleşme imzalamadan önce kendisine Fenerbahçe ve AZ Alkmaar'ın transfer teklifi yaptığını açıkladı.

Tecrübeli forvet takımıyla çıktı 75 maçta 55 gole imza atarken, 4'de asist yaptı. (Takvim)

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