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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.10.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Marko Marin: "Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma şekli hepimizi üzdü."

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Marko Marin: "Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma şekli hepimizi üzdü."

Sırbistan takımlarından Kızılyıldız'ın Alman futbolcusu Marko Marin, milli takımdan ayrılan Mesut Özil'in daha iyi bir vedayı hak ettiğini söyledi.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Marin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman milli takımından arkadaşı Mesut Özil'in vedası ve Türkiye'de futbol oynadığı döneme dair değerlendirmede bulundu.

Mesut Özil ile yakın arkadaş olduklarını dile getiren Marin, "Werder Bremen'de beraber oynadık. Genç milli takımla Avrupa şampiyonu olduk. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya için beraber mücadele ettik." şeklinde konuştu.
Marin, Mesut Özil'in "inanılmaz bir futbolcu" olduğunu vurgulayarak, "Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma şekli hepimizi üzdü. Özil, daha iyi bir vedayı hak etti. Her şey daha güzel olabilirdi." dedi.

Alman milli takımında uzun zamandır forma giyemediğine işaret eden Marin, "Güney Afrika'da oynadığımız Dünya Kupası'nı asla unutmayacağım. Çok iyi bir takımdık." diye konuştu.

"Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki gibi taraftar yok"
Futbol kariyerinin en parlak dönemini Bremen'de yaşadığını belirten Marin, Chelsea'ye transferini ise kariyerinin zirvesi olarak nitelendirdi.

Marin, Trabzonspor forması ile Türkiye'de geçirdiği bir yılın kariyerindeki en güzel dönemlerden biri olduğunu kaydederek, "Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki gibi taraftar yok. İnanılmaz taraftarı olan Trabzonspor'da oldukça mutlu günler geçirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek doğumlu olan Marin, Kızılyıldız'da forma giymenin "çocukluk hayali" olduğunu belirterek, "Kızılyıldız'a sevgim babamdan geliyor. İlk kez bir Kızılyıldız maçını Leverkusen ile oynadıklarında canlı izlemiştim. Kızılyıldız yenildiğinde ağladığımı hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

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