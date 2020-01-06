Marko Marin, Al Ahli'ye transfer oldu! Mirsad Türkcan...
Bir dönem Trabzonspor'un forması giyen Marko Marin, Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübüyle sözleşme imzaladı.
Son olarak Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız forması giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Marko Marin, Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Ahli'ye transfer oldu.
Al Ahli kulübü, Marko Marin transferi resmi sitesi üzerinden duyurdu.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Suudi Arabistan'da yıllık 3 milyon euro kazanacağı belirtildi.
Menajer Mirsad Türkcan, Marko Marin'in transferinde de görüşmeleri yürüten isim oldu.
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