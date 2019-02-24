Mark Clattenburg'un yeni adresi Çin Süper Ligi!
İngiltere Premier Lig'de düdük çalan Mark Clattenburg, 16 Şubat 2017'de Suudi Arabistan yolcusu olmuş ve o tarihten beri de orada Hakem Kurulu Başkanı olmuştu...
Daily Mail'in haberine göre Clattenburg'un yeni adresi Çin Süper Ligi olacak ve orada Oscar, Marouane Fellaini, Mousa Dembele ve Ramires gibi Premier Lig'in eski yıldızlarının maçlarını yönetecek.
Premier Lig'i bırakıp Suudi Arabistan'a gitmeye karar verdiğinde, ülkenin en önemli hakemlerinden biri olarak gösteriliyordu. Çin Süper Ligi'nde 1 Mart'tan itibaren düdük çalmaya başlayacağını şu sözlerle açıkladı:
"Bu kararı yeni bir meydan okuma olarak görüyorum. Çin Süper Ligi'nin market değeri de oldukça yükselişte... Market değeri yükselirken hakem standartını da yukarı çekmek istediklerini söylediler ve ben de gelen teklifi kabul ettim. Yapılan transferleri, oyuncuların kalitesini görünce ligin de kalitesinin oldukça yukarı çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz."
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