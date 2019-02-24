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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
24.02.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Mark Clattenburg'un yeni adresi Çin Süper Ligi!

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Mark Clattenburg'un yeni adresi Çin Süper Ligi!

İngiltere Premier Lig'de düdük çalan Mark Clattenburg, 16 Şubat 2017'de Suudi Arabistan yolcusu olmuş ve o tarihten beri de orada Hakem Kurulu Başkanı olmuştu...

Daily Mail'in haberine göre Clattenburg'un yeni adresi Çin Süper Ligi olacak ve orada Oscar, Marouane Fellaini, Mousa Dembele ve Ramires gibi Premier Lig'in eski yıldızlarının maçlarını yönetecek.

Premier Lig'i bırakıp Suudi Arabistan'a gitmeye karar verdiğinde, ülkenin en önemli hakemlerinden biri olarak gösteriliyordu. Çin Süper Ligi'nde 1 Mart'tan itibaren düdük çalmaya başlayacağını şu sözlerle açıkladı:

"Bu kararı yeni bir meydan okuma olarak görüyorum. Çin Süper Ligi'nin market değeri de oldukça yükselişte... Market değeri yükselirken hakem standartını da yukarı çekmek istediklerini söylediler ve ben de gelen teklifi kabul ettim. Yapılan transferleri, oyuncuların kalitesini görünce ligin de kalitesinin oldukça yukarı çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

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