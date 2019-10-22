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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Marius Sumudica: "Taraftarımızdan özür diliyoruz, kısa zamanda..."

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalarda kaybettiği puanlarla düşüşe geçti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gaziantep temsilcisi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde Beşiktaş'ı 3-2, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, bu serinin ardından düşüşe geçti.

Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a da 4-1 mağlup oldu.

Çıktığı son 3 maçta sahada 8 puan bırakan Gaziantep FK, 8. haftanın sonunda 11 puanda kaldı.

Göztepede Sanneh kayboldu
Göztepe'de Sanneh kayboldu

- Ligin en çok gol yiyen takımı

Şu ana kadar 17 kez meşin yuvarlağı ağlarında gören Gaziantep FK, ligin en çok gol yiyen takımı haline geldi.

Gaziantep ekibi, 8 haftalık süreçte 13 kez gol sevinci yaşadı.

- Kartlar havada uçuştu

Gaziantep FK oyuncuları, gördüğü kırmızı ve sarı kartlarla da hırçın bir görüntü sergiledi.

Geride kalan 8 maçta 19 sarı, 3 kez de kırmızı kart gören oyunculardan en çok "kızaran" da 2 kartla Kayode oldu.

- Sumudica: "Toparlanacağız"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Kısa sürede yeniden puanlar toplayan bir takım haline gelmek istediklerini ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Taraftarımızdan özür diliyoruz. Ama herkes bilsin ki kısa zamanda toparlanacağız. Bunun için herkese söz veriyorum. İlk yarıyı 22-25 puan aralığında tamamlayacağız. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bu hafta kendi sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sumudica, "Taraftarımızın desteğini hissetmek istiyoruz. İyi günümüzde de kötü günümüzde de başarılı olabilmek için taraftarımıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Marius Sumudica: Taraftarımızdan özür diliyoruz, kısa zamanda...

Marius Sumudica: Taraftarımızdan özür diliyoruz, kısa zamanda...

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