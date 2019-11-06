Marius Sumudica: "Takımımı Galatasaray maçına galibiyet için hazırlıyorum"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMarius Sumudica: "Takımımı Galatasaray maçına galibiyet için hazırlıyorum"
GeriFutbol Marius Sumudica: "Takımımı Galatasaray maçına galibiyet için hazırlıyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
06.11.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

Marius Sumudica: "Takımımı Galatasaray maçına galibiyet için hazırlıyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marius Sumudica: "Takımımı Galatasaray maçına galibiyet için hazırlıyorum"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray karşılaşmasına galibiyet için hazırlandıklarını söyledi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Sumudica, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları son maçta ideal 11'lerinde oynayan 5 futbolcuya yer verdiklerini aktaran Sumudica, "Bu nedenle MKE Ankaragücü karşılaşmasında fiziksel olarak hazır değillerdi. Galatasaray'a karşı şimdi takımımızın diğer yüzünü göstereceğiz. Çünkü beraber çalışmak için bir hafta zaman oldu." diye konuştu.

Ligde özellikle Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları maçlarda çok iyi oynadıklarını ancak bu karşılaşmalardan birer puan aldıklarını dile getiren Sumudica, futbolda böyle durumların yaşanabildiğini kaydetti.

Şu an ligde iyi durumda olduklarını belirten Sumudica, "Önemli olan şey, 15 puanımızın olması. Bence iyi bir yüzde yakaladık. Bu oynadığımız maçlardan sonra alınan puanlar, kimsenin beklemediği bir durum. 'Bu takım düşer' diye yorumlar yapılıyordu, henüz bir şey bitmedi ama aldığımız bu 15 puan umarım birilerini utandırmıştır. Ben çok memnunum yaptığımız yüzdeden, aldığımız puan ortalamasından." ifadelerini kullandı.

- "Takımı galibiyet için hazırlıyorum"

Sumudica, ligde Galatasaray'ı ağırlayacaklarını hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Galatasaray, Türk futbol tarihinin en kaliteli hocalarından birine ve önemli oyunculara sahip. Takıma saygı duyuyorum. Büyük bir tarihi var, büyük başarıları var ama ben sahaya çıktığımda rakibim ailemden biri olsa bile her şeyi unuturum. Takımımızı galibiyet için hazırlıyorum. Kolay olmayacak ama taraftarımıza ve şehrimize söz veriyorum, iyi çalışıyoruz, güzel hazırlanıyoruz, sahaya çıkacak ilk 11 ve yapacağım değişikliklerle oyuna girecek 3 oyuncu, sahada her şeyini verecek. Terinin son damlasına kadar savaşacak." 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle