Marius Sumudica: "Kendi oyunumuzu oynadığımızda..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMarius Sumudica: "Kendi oyunumuzu oynadığımızda..."
GeriFutbol Marius Sumudica: "Kendi oyunumuzu oynadığımızda..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Marius Sumudica: "Kendi oyunumuzu oynadığımızda..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marius Sumudica: "Kendi oyunumuzu oynadığımızda..."

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan haftalar incelendiğinde yükselen bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi.

Her hafta daha iyi olabilmenin mücadelesini verdiklerini anlatan Sumudica, "Hem futbolculuk hem de hocalık dönemimde hiçbir mağlubiyeti kabullenmedim. Benim takımım her zaman sahada kazanmak için yüzde yüzünü vermeli. Sonuç önemli değil ama kazanma arzusunu ve galibiyet arayışını sahada görmem lazım." dedi.

Geride kalan haftalarda ortaya koydukları oyun anlayışından hem puan hem de performans anlamında memnun olduğunu ifade eden Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Puan olarak iyiyiz ama sahadaki performansımızı biraz daha yukarıya taşımalıyız. Bunun için çok çalışıyoruz. Zaten milli maç arası da bizim için iyi oldu. Bazı arkadaşlarımızın eksikleri ve üzerinde çalışması gereken konular vardı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, eksikleri giderme ve takım olma bilincinin yerleşmesi adına önemli çalışmalar yaptık. İnanıyorum ki artık çok daha iyi bir Gaziantep FK olacak. Rakibin üzerine daha çok yoğunlaşan, gol yollarında etkili bir takım olmamız lazım."

- "Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından"

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacakları Trabzonspor'un gücüne dikkati çekti.

"Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından. Çok güçlü ayakları olan bir ekip." ifadelerini kullanan Rumen teknik adam, "O yüzden dikkatli olmamız lazım. Rakibin eksiklerini tespit edip bu konuda taktik geliştirirken, sahaya da kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Gücümüzü biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda puan alamayacağımız takım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'dan puan veya puanlarla dönmek istediklerini aktaran Sumudica, "Trabzon'da istediğimiz puanları aldığımızda, sıralamada da iyi noktalara ulaşabiliriz. O yüzden sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu. 

Marius Sumudica: Kendi oyunumuzu oynadığımızda...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe Bakonia EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Tamer Tuna: Çıkışımız sürecek
Marius Sumudica: "Kendi oyunumuzu oynadığımızda..."
Birsel Vardarlı Demirmen: İsimler değişir ama Fenerbahçe...