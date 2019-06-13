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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.06.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Marius Sumudica imzayı attı

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Marius Sumudica imzayı attı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, Marius Sumudica ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Sumudica'yı takımın başına getirdi. Kulüp tesislerinde yapılan imza törenine Başkan Adil Sani Konukoğlu, Başkanvekili Haluk Kalyoncu ve Rumen teknik adam katıldı. Tecrübeli teknik adam, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atarken, iddialı açıklamalarda bulundu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Törende açıklamalarda bulunan ve Gazişehir'e geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Marius Sumudica, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bugün benim için çok önemli bir gün. Ben, başkanımızın bize inanmasıyla buraya geldim. Bundan sonraki çalışmalarımda daha önce Kayseri’de yaptığım gibi iyi şeyler yapmak istiyorum. Bunun kolay olmayacağını biliyorum ama yönetimimize bana güvendiği için, beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu inançlarını bu güvenlerini boşa çıkarmayacağım" dedi.

"Agresif yapımla burada başarılı olacağım"

Kendisinin agresif bir kişiliğe sahip olduğunu ve bunu takıma da aktaracağını söyleyen Sumudica, "Agresif yapımla, karakterimle ve karizmamla burada başarılı olmaya çalışacağım. İnanıyorum ki bu takım bir daha 1. Ligi'i görmeyecek. Suudi Arabistan’da iki yıllık daha sözleşmem olmasına rağmen buraya gelmeyi seçtim. Çünkü Türkiye'yi her zaman takip ediyordum. Buradaki ortamı her zaman takip ediyordum. Ben burayı seviyorum, burası benim ikinci ülkem gibi. Buradaki insanları ve futbol ortamını seviyorum. Buradaki yapı benim karakterimle uyuşuyor" ifadelerini kullandı.

Konukoğlu: "İlk anlaşmamızı hocamızla yaptık"

İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Süper Lig’deki ilk ilk anlaşmamızı Rumen hoca ile yaptık. Hocamızın kariyerini ne hocalığını ne de kişiliğini kimsenin tartışacak bir durumu yok. Ben de şahsen kendisini iki gündür tanıyorum. Kendisi gerçekten futbol için her şeyini vermiş bir insan. Bu konuda bugüne kadar yapmış olduğu şeyler de ortada. Ben inanıyorum ki Gazişehr de hocamızla beraber bu ligde çok ses getirecektir" şeklinde konuştu.

"Transfer çalışmalarına devam ediyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Konukoğlu, "Şu anda transfer çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Takımımıza gelecek olan futbolcularımız da var. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra hocamızın da katkıları ve diğer arkadaşlarımızın çalışmalarıyla Süper Lig'de yukarılara oynayacak kadromuzu oluşturacağız. Mevcut kadromuzda birlikte devam edeceğimiz futbolcularımız da olacak" diye konuştu.

Öte yandan imza töreninde Rumen teknik adamın tercümanlığını kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun yapması ise dikkat çekti.

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