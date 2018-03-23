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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
23.03.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Marius Sumudica: "Futbolcularımdan savaşmalarını istiyorum"

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Marius Sumudica: "Futbolcularımdan savaşmalarını istiyorum"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Futbolcularım hırslarını kaybederse, sezonun kalan maçlarına genç takımla mücadele ederim" dedi.

Spor Toto Süper Lig 27inci haftasında Fenerbahçeyi konuk edecek olan Kayserispor çalışmalara başladı. Kadir Has Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi sporcuları ile uzun uzun konuşan Rumen teknik adam daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sumudica, "Bizim için her maç daha zor. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir çözüm bulabilir diye düşünüyorum. 2 maç önce iyi oynadık, bir maç iyi bir maç kötü oynadık. Ben sezonun ilk yarısındaki takımımı özledim. Galatasaray maçının ikinci yarıdaki takımı özledim. Atiker Konyaspor maçında antrenman yapmayan oyuncuları oynatmak durumunda kaldık, zorlandık. Yine o maçta Lung ve Sapunaruyu kaybettik, cezalı duruma düştüler. Kaleci Lungun cezalı duruma düşmesinden dolayı Fenerbahçe maçında 20 yaşındaki Vedat Karakuş oynayacak. Bu maç onun için büyük bir fırsat diye konuştu.

"HERKES DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR"

Sumudica, açıklamasının devamında, "Türkiyeye geldiğimde sadece iyi hoca olduğumu göstermeye geldim. Herkes benin için deli olduğumu söylüyor. Ben sporcularımın sadece benim gibi deli olmalarını istiyorum. Futbolcularım Kayserispor için yürekten oynamazlarsa hiçbir şey kazanamayız. 41 puanımız var. Eğer oyuncularım Avrupa’ya gitmek ve daha fazla puan almak istemiyorlarsa maçlara altyapıdaki oyuncularımla çıkarım, bu daha iyi olur. Benim için fark etmez. İstediğim bir şey var, agresiflik. Onlardan kazanma arzusunu istiyorum. 8 maçımız kaldı, eğer sahada ölmek isteyen, mücadele etmek isteyen varsa buyursun ölsün. Hakemler hakkında geriye gitmek istemiyorum ama bir kere de hakem hatalarından aldığımız bir galibiyet görmüyorum. En az 5-6 puan kaybettik. Eğer futbola karşı dürüst olmazsanız futbol da sizden her şeyini esirger. Eğer ligin bittiğini düşünürsek yanlış yapmış oluruz" diye konuştu.

Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında sporcular 5e 2 pas çalışması ve kısa pas çalışması yaptılar. Ukrayna Milli takım kampında olan Oleksandr Kucher ve Artem Kravets ile Romanya Milli takım kampında olan Cristian Sapunaru katılmadı. Sakatlıkları bulunan Kana Biyik ile Stephane Badji salonda çalıştı.

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