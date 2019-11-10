Marius Sumudica: ''Beni isterlerse evet derim''
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'in tek yabancı teknik direktörü olan Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından Romanya basınına açıklamalarda bulundu.
Sumudica, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söylerken şu sözleri kullandı;
''Benden daha yetenekli ve tecrübeli teknik direktörler var. Romanya Milli Takımı için 7-8 hoca reddederse sıra bana gelir. Eğer beni isterlerse kesinlikle evet derim. Şu an Türkiye'de çok mutluyum. Orada popüler bir insanım ve bununla gurur duyuyorum. İnsanlar beni çok seviyor.''
Sumudica Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardındansa bu açıklamaları yapmıştı...
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