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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.09.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Marius Sumudica: Amacımız ligde kalmak

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Marius Sumudica: Amacımız ligde kalmak

Süper Lig’in ilk 5 haftasında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Gazişehir Gaziantep’te ligde ve kupada oynanacak olan maçların hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica, “Beklenti artsa da bizim hedefimiz ligde kalmak” dedi.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden biri olmasına rağmen ilk 5 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Gazişehir Gaziantep’te kupada oynanacak olan Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Perşembe günü oynanacak olan kupa maçı için hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Gaziantep ekibinde Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, ligdeki durumları, hedefleri ve kupa maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Beklentiler artsa da bizim asıl amacımız ligde kalmak”

Ligin ilk 5 haftasında iyi bir performans göstererek üst sıralarda yer aldıklarını belirten Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, temel amaçlarının ligde kalmak olduğunu vurgulayarak, “Benim ilk geldiğim gün verdiğim söz devam ediyor. Oynanan 5 maçın ardından beklentiler artmış olabilir ama yüksek beklentilere rağmen takımı dengede tutmak istiyorum. Eğer sezonu burada tamamlarsam, gelecek sezon burada olmazsam ya da bu sezon takımdan erken ayrılırsam bunu takımı ligde bırakarak yapmak istiyorum. Umarım bunu başarırım. Sonrasında da herkes istediği gibi yoluna bakar. Şu an benim verdiğim ligde kalma sözü devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Herkes küme düşeceğimizi düşündü”

Ligin ilk haftasında oynadıkları ve 5-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından herkesin Gazişehir Gaziantep’in küme düşeceğini düşündüğünü dile getiren Sumudica, “Fenerbahçe maçından sonra herkes bu takımın küme düşeceğini söyledi. Şimdi ise herkes farklı konuşuyor, farklı hedefleri dillendiriyor. Avrupa’ya gideceğimizden, şampiyonluktan bile bahsedenler var. Ama bunlar yanlış düşünceler. Önümüzde çok önemli bir Göztepe maçı var. Biz buna odaklanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Biz taraftarsız hiçbir şeyiz"

Takımın daha fazla taraftar desteğine ihtiyaç duyduğunu da aktaran Sumudica, “Pazartesi günü oynayacağımız Göztepe maçında taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Rize taraftarının takımına verdiği destek gibi bir destek bekliyoruz. Biz taraftarsız hiçbir şeyiz. Bu şehir büyük bir şehir ve bu takım da şehrin üst ligdeki tek takımı. O yüzden bizi desteksiz bırakmasınlar. Umarım pazartesi günkü maçta bizi yalnız bırakmazlar” şeklinde konuştu.

"Kupa maçında turu geçmek istiyoruz"

Perşembe günü Türkiye Kupası’nda oynayacakları Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sumudica, “Ben hazırlık maçlarında bile ciddi olan bir hocayım. Her maçı kazanmak istiyoruz. Kupa maçı da sonuçta resmi ve ciddi bir maçtır. Oraya da galip gelmek için gideceğiz. Umarım güzel bir sonuçla dönüp tutu geçeriz” diye konuştu.

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