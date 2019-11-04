Marius Sumudica: 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ankaragücü'nü 90+3'te attıkları golle 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından 3 puanı hak etmedikleri bir maç olduğunu söyledi.
Rumen teknik adam basın toplantısında yaptığı açıklamada, önemli bir 3 puan kazandıklarını ifade ederek, “Çok büyük bir 3 puan kazandık. Ama bu 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Fiziksel olarak iyi değildik. Haftanın içi kupa maçı oynadık ve buradaki 5-6 futbolcu oynamıştı. Bu sebepten takımı yenileyemedim. Sakat ve cezalı çoktu. İki kadro kurmak için yeterli derinliğe sahip değilim. Bazen Allah size yardım ediyor. Son dakikada attığımız gol ile kazandık. Antrenmanda çalıştığımız organizasyondan golü bulduk. 15 puan yaptık. Takımımız çok az rahatladı. Cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray maçına odaklanacağız” şeklinde konuştu.
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