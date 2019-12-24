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Futbol
24.12.2019 - 19:53, Son Güncelleme:

Mario Mandzukic imzayı attı! Yeni takımı...

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Mario Mandzukic imzayı attı! Yeni takımı...

Juventus'ta Sarri'nin kadroda düşünmediği Mario Mandzukic, Katar ligi ekiplerinden Al Duhail'e imza attı.

Spor Arena Dış Haberler - Katar ekibi Al Duhail, Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı belirtilen Al Duhail, Mandzukic ile 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli golcü, Katar kulübünde yıllık 7.3 milyon euro kazanacak.

Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Mandzukic, bu sezon Juventus'ta forma şansı bulamamıştı.

Mario Mandzukic imzayı attı Yeni takımı...

 

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