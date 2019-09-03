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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.09.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Mario Lemina kimdir ve kaç yaşındadır?

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Mario Lemina kimdir ve kaç yaşındadır?

Transfer döneminin son gününde, Galatasaray kadrosuna Mario Lemina'yı kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı takım İngiliz ekibi Southampton'ta forma iyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladı. Transfer haberinin ardından sporseverler, Mario Lemina'nın futbol kariyeri ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı.Peki, Mario Lemina kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Galatasaray'ın yeni transferi hakkında detaylar.

Radamel Falcao transferi sonrası transfer çalışmalarına son gününde ağırlık veren Galatasarya Lemina'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçına çıktı, 1 gol ve 1 asistle oynadı. İşte, Mario Lemina ile ilgili merak edilen bilgiler.

Mario Lemina 1 Eylül 1993'te Libreville'de dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev alan oyuncu Fransız futbolcudur.

Tam adı Mario Rene Junior Lemina olan Gabonlu yıldız, futbol hayatına Lorient altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu, 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Marsilya'da vazgeçilmez isimlerin başında gelen yıldız oyuncu, 2015 yılında satın alma opsiyonuyla İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Çizme'de 17 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Lemina, dünya devinde kalmayı başardı. İtalyan ekibinin kasasından yıldız oyuncu için 9.8 milyon euro çıktı. Diğer sezonda 28 maçta oynayan Lemina'nın yeni durağı İngiltere oldu.
Bu sezon resmi bir maça çıkmayan Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçına çıktı, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Lemina, defansif orta saha bölgesinin yanısıra sağ bekte de görev aldı.

 

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