Mario Lemina kimdir ve kaç yaşındadır?
Transfer döneminin son gününde, Galatasaray kadrosuna Mario Lemina'yı kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı takım İngiliz ekibi Southampton'ta forma iyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladı. Transfer haberinin ardından sporseverler, Mario Lemina'nın futbol kariyeri ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı.Peki, Mario Lemina kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Galatasaray'ın yeni transferi hakkında detaylar.
Radamel Falcao transferi sonrası transfer çalışmalarına son gününde ağırlık veren Galatasarya Lemina'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçına çıktı, 1 gol ve 1 asistle oynadı. İşte, Mario Lemina ile ilgili merak edilen bilgiler.
Mario Lemina 1 Eylül 1993'te Libreville'de dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev alan oyuncu Fransız futbolcudur.
Tam adı Mario Rene Junior Lemina olan Gabonlu yıldız, futbol hayatına Lorient altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu, 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Marsilya'da vazgeçilmez isimlerin başında gelen yıldız oyuncu, 2015 yılında satın alma opsiyonuyla İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Çizme'de 17 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Lemina, dünya devinde kalmayı başardı. İtalyan ekibinin kasasından yıldız oyuncu için 9.8 milyon euro çıktı. Diğer sezonda 28 maçta oynayan Lemina'nın yeni durağı İngiltere oldu.
Bu sezon resmi bir maça çıkmayan Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçına çıktı, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Lemina, defansif orta saha bölgesinin yanısıra sağ bekte de görev aldı.
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