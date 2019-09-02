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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.09.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Mario Lemina kimdir? Mario Lemina Galatasaray'a transfer oldu mu?

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Mario Lemina kimdir? Mario Lemina Galatasaray'a transfer oldu mu?

Fransız yıldız Mario Lemina, bugün öğlen saatlerinde Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki Mario Lemina’nın kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Peki, Mario Lemina kimdir?

1 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gelen Mario Lemina, Gabon doğumlu Fransız futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev alan oyuncu, Premier League takımlarından Southampton'da forma giymektedir. Çeşitli yerel takımların altyapısında oynadıktan sonra 2009 yılında Lorient'in altyapısına girdi. 22 Ocak 2013'te, Sedan Ardennes ile oynanan Coupe de France maçında ilk kez resmî bir maçta Lorient forması giydi. 26 Ocak günü Nancy karşısında ise Ligue 1'deki ilk maçını oynadı. Takımdaki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda 10 lig maçında oynama şansı buldu.

Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Fransa 20 yaş altı millî takımı kadrosunda yer aldı. Devamında Gabon millî futbol takımını seçti.

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