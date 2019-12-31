Mario Lemina: ''Galatasaray için her şeyi yaparım!''

Mario Lemina, verdiği röportajda şu açıklamalarda bulundu;

Sezona kötü başladık ama Galatasaray, genelde sezona kötü başlıyor. Çünkü sezon başında birçok yeni oyuncu geliyor, alışmak zaman alıyor. Mükemmel bir durumda olmadığımızı söyleyebilirim. Ama bunu tersine çevirecek silahlarımız var.

Kendimi çok iyi durumda hissediyorum. Gerçekten. Takımda önemli bir futbolcu olduğumu hissedebiliyorum. Birkaç ay önceki seviyemden çok daha iyiyim.

''GALATASARAY 2-3 SENE ÖNCE İSTEMİŞTİ''

Galatasaray, beni 2-3 sene önce istemişti. O zamanlar çeşitli sebeplerden dolayı transfer olmamıştı. Bu yaz geldiklerinde Galatasaray'a gelmek istedim. Beni bu kadar istemeleri transferde önemli bir etkendi.

''TARAFTARLARI ÇOK SEVMEZDİM AMA GALATASARAY...''

Galatasaray çok popüler bir takım. Taraftarların oluşturduğu bu atmosferde oynamaya bayılıyorum. Beni seven taraftarlara her şeyini vermek isteyen bir futbolcuyum. Ben buyum... Normalde taraftarları çok sevmezdim. Ama Galatasaray taraftarı çok başka. Eğer iyi bir performans gösterirsen taraftarlar yüz katını sana geri veriyor. Türkiye'de taraftarlar çok fanatik. Yaşamak için görmeniz gerekiyor.

''GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM''

Southampton ile iki senelik daha kontratım var. Galatasaray'ı çok seviyorum. Bu kulübün başarılı olması için her şeyi yaparım. Galatasaray'da kalacak mıyım göreceğiz...

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