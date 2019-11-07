Mario Lemina: Bu sonu hak etmediniz
Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından Mario Lemina taraftarlardan özür diledi.
Instagram hesabından deplasmana gelen taraftarların fotoğrafını paylaşan Mario Lemina, “Bu sonu hak etmediniz, üzgünüz. Sonuna kadar, her şeyimizi sizin için vereceğiz.” ifadelerini kullandı.
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