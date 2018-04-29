Mario Gomez'den çarpıcı açıklamalar!
Almanya Ligi’nde Stuttgart forması giyen Mario Gomez, Bayer Leverkusen’i deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Gomez, takımın ortaya koyduğu karakterin kendisini çok etkilediğini ifade etti.
Bu takımdaki karakter beni çok etkiledi!
Gomez yaptığı açıklamada, ”En başından beri oyunumuzu oynamaya çalıştık. Gerçek tutkuyla oynadık ve zorlu bir mücadele verdik. Bu takımdaki karakter, haftalar geçtikçe beni daha çok etkiledi” diye konuştu.
Desteği olağanüstü buldum!
Öte yandan Stuttgart kalecisi Ron-Robert Zieler ise, ”Performansımızdan çok memnunuz. Yapabileceğimiz her şeyi verdik. Taraftarlarımızdan aldığımız desteği de olağanüstü buldum” ifadelerini kullandı.
(Ajansspor)
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