Mario Gomez, Süper Lig'e geri mi dönüyor? Göztepe bombası...
Golcü arayışındaki Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in listesinin ilk sırasında Mario Gomez yer alıyor...
Ligin ikinci yarısıyla birlikte yeni stadına kavuşmayı planlayan Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, yıldız bir golcü transferi için düğmeye bastı. Listenin ilk sırasında Mario Gomez var.
İlk 11 haftada 13 puan toplayan Göztepe, ligin en az gol atan takımlarından bir tanesi konumunda. Başkan Sepil de bu sorunu önemli bir golcüyle çözmek istiyor.
YENİ STAT AÇILIŞINDA...
Yeni Asır gazetesinin haberine göre sarı kırmızılı ekip, şimdilerde Bundesliga II ekiplerinden Stuttgart forması giyen Mario Gomez'le ilgileniyor. Sepil, Alman golcünün transferini belli bir noktaya getirdi. Yeni yapılan Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında yıldız golcünün forma giymesi planlanıyor.
Bu sezon 9 resmi maçta toplam 394 dakika süre alan Gomez sadece 1 gol kaydedebildi. Göztepe'nin listesindeki tek isim Mario Gomez değil. Bonservisi elinde olan Bony, Lille'den Remy, Krasnodar'dan Berg, Bordeaux'dan Briand ve Sheffield Wednesday'den Fletcher da adaylar arasında.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle