Mario Gomez galibiyeti getirdi!
Augsburg ile Stuttgart, Almanya Ligi’nin 23.haftasında kozlarını paylaştı. Augsburg Arena’da oynanan mücadelede gülen taraf 1-0’lık skorla konuk ekip Stuttgart oldu.
Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart’a bu deplasmanda zaferi getiren tek golü 27.dakikada Mario Gomez kaydetti. Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Gomez ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika oynadı ve bu golle birlikte 2 gol 1 asistlik performansa ulaştı.
Yine bir başka Beşiktaşlı eski futbolcu Andreas Beck de ilk 11’de başlayıp maç sonuna kadar sahada kaldı. Berkay Özcan ise 89.dakikada oyuna girdi.
Tayfun Korkut ve Stuttgart yükseliyor
Alınan bu sonucun ardından Stuttgart, 27 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaştı. Stuttgart’ın haftayı 13.sırada bitirmesi sevinç yarattı. Ayrıca Tayfun Korkut ile birlikte Stuttgart 7 puan topladı. 2 galibiyet 1 beraberlik alan Stuttgart gelecek hafta ligde sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk edecek. (Ajansspor)
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