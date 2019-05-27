Mario Balotelli'den transfer açıklaması!
Son zamanlarda ismi Fenerbahçe ile anılan Mario Balotelli'den transfer açıklaması geldi.
Marsilya'dan ayrılması beklenen Mario Balotelli, transferi konusunda açıklamalar yaptı. Canal Plus'a konuşan yıldız futbolcu, milli takımda olmamasına "Benim hatam" yanıtını verdi.
İyi bir sezon geçirdiğini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Beni eleştirmelerine rağmen iyi bir sezon geçirdim. Saha içinde çılgın gibi görünebilirim çünkü hep kazanmak istiyorum. Saha dışında sakin biriyim ve aptal değilim" ifadelerini kullandı.
"MARSİLYA'DA KALABİLİRİM"
Kötü imajını İngiliz gazetecilere bağlayan Balotelli, "Marsilya'dan ayrılacağım kesin değil. Yöneticilerle daha konuşmadım. Bir gün Brescia'da oynamak isterim ama bu önümüzdeki sezon olmayacak." diye konuştu.
Liverpool'da kötü oynadığı zaman da milli takıma alınmadığını hatırlatan İtalyan yıldız, "Milli takıma alınmıyorsam bu benim hatam. Performansım dışında bir sebep varsa, bu güçlü karakterimden dolayıdır" dedi.
Mario Balotelli'nin ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi Temmuz ayında bitecek.
Mario Balotelli Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla sezonu 8 golle tamamladı...
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