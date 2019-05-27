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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
27.05.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Mario Balotelli'den transfer açıklaması!

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Mario Balotelli'den transfer açıklaması!
Foto: AP

Son zamanlarda ismi Fenerbahçe ile anılan Mario Balotelli'den transfer açıklaması geldi.

Marsilya'dan ayrılması beklenen Mario Balotelli, transferi konusunda açıklamalar yaptı. Canal Plus'a konuşan yıldız futbolcu, milli takımda olmamasına "Benim hatam" yanıtını verdi.

İyi bir sezon geçirdiğini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Beni eleştirmelerine rağmen iyi bir sezon geçirdim. Saha içinde çılgın gibi görünebilirim çünkü hep kazanmak istiyorum. Saha dışında sakin biriyim ve aptal değilim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, sezonu kötü rekorlarla bitirdi
Fenerbahçe, sezonu kötü rekorlarla bitirdi

"MARSİLYA'DA KALABİLİRİM"

Kötü imajını İngiliz gazetecilere bağlayan Balotelli, "Marsilya'dan ayrılacağım kesin değil. Yöneticilerle daha konuşmadım. Bir gün Brescia'da oynamak isterim ama bu önümüzdeki sezon olmayacak." diye konuştu.

Liverpool'da kötü oynadığı zaman da milli takıma alınmadığını hatırlatan İtalyan yıldız, "Milli takıma alınmıyorsam bu benim hatam. Performansım dışında bir sebep varsa, bu güçlü karakterimden dolayıdır" dedi.

Mario Balotelli'nin ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi Temmuz ayında bitecek.

Mario Balotelli Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla sezonu 8 golle tamamladı...

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