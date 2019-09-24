Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo'ya karşı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
İtalya'dan gelen haberler, "Super" Mario Balotelli'nin sezon açılışını Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına karşı yapacağı yönünde! İşte takımlardan son haberler ve iddaa'da öne çıkanlar...
BRESCIA - JUVENTUS
Ligde bu sezon oynadığı 4 maçta 10 puan toplayıp 12 puanlı lider Inter'in arkasında yer alan Juventus, Brescia’ya konuk oluyor.
Geçtiğimiz hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı deplasmanda 2-0 öne geçtikten sonra defansta yaşadıkları sorunlar, maçı 2-2'ye getirmişti.
Cristiano Ronaldo’nun kariyerindeki 700. golüne sadece 4 gol kalmış olması onu da hırslı hale getirmiş durumda.
Ligin yeni ekibi Brescia ise 4 maçta 6 puan toplayarak iyi bir iş çıkardı diyebiliriz...
Yıldız oyuncuları Balotelli de sezon açılışını yapıyor, Juventus’a karşı en önemli silahları olacak.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Juventus’un son dört maçının üçünde karşılıklı goller oldu.
- Juventus’un ligde deplasmanda oynadığı son 5 maç 2.5 ALT bitti.
- Juventus, 2016 yılından bu yana, lige yeni yükselmiş takımlara karşı hiç kaybetmedi.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com’dan bu karşılaşmaya bahis oynayan üyelerin büyük bir kısmı Juventus’un mücadeleden galip ayrılacağı görüşünde.
- Maçın başlama vuruşu ile birlikte "Canlı iddaa" oynayabileceğiniz mücadelede öne çıkması muhtemel oyunlarda ise “Sıradaki gol” ve “Gol ALT/ÜST” bahisleri” yer alıyor.
MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR NE DİYOR?
Merih Demiral, Verona karşısında bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Böyle bir şansı yine bulabilmek son derece zor olacak. Juventus için olumsuzluklara rağmen Verona karşısında kazanmak önemliydi.
Brescia ise Udinese’nin düşük tempolu oyunundan faydalanarak deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Fakat yeterlilik konusunda son derece sıkıntılı olduklarını yinelemek istiyorum.
Ev sahibi ekipte Bolatelli, bu mücadeleyle sahalara dönüyor. Magnani, Martella, Viviani, N’doj ve Torregrassa gibi forma şansı bulabilen oyuncular sakat.
Juventus cephesinde ise Douglas Costa, De Sciglio, Pjaca, Chiellini ve kaleci Perin sakatlığı devam eden isimler.
Juventus’un hata yapma lüksü yok. Inter ve Napoli gibi çok ciddi şampiyonluk rakipleri var. Tecrübe ve kalite sonuca etki edecektir. Kazanan taraf Juventus olur.
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Balotelli'nin geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla attığı golleri hatırlayalım...
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