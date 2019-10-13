Marinbase Cup'ta final heyecanı!
Türk yatçılığının öncü ve güvenilir markalarının başında gelen Marinbase tarafından ilk kez düzenlenen ‘Marinbase Yachting Golf Cup’ta ikinci gün tamamlandı.
Kemer Country’de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 92 sporcunun arasında Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Murat Gazioğlu, Hakan Çarmıklı, Mustafa Sarıoğlu ve Hasan Akçakayalıoğlu gibi iş ve cemiyet hayatın önde isimleri yer alıyor. Turnuva bugün saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle