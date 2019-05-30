Mariano'nun ayrılığına onay çıktı
Galatasaray, devre arasında da ülkesine dönmesi gündeme gelen, ancak anlaşma sağlayamayan Mariano'nun ayrılığına onay verdi.
Özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği performansla şampiyonlukta pay sahibi olan Mariano, ülkesi Brezilya’dan birkaç kulüple transfer teması kurdu.
Devre arasında da ülkesine dönmesi gündeme gelen, ancak anlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin olası ayrılığına, Galatasaray’dan bir kez daha onay çıktı. Mariano’nun bonservisi için 3 milyon Euro çıkış bedeli belirlendi.
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