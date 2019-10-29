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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mariano ve Nagatomo bitti!

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Mariano ve Nagatomo bitti!

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Mariano ve Nagatomo’nun kredisi Beşiktaş maçında tamamen tükendi. Devre arasında iki futbolcuyla yollar ayrılacak. Teknik direktör Fatih Terim, yabancı kontenjanına takıldığı için oynatamadığı Martin Linnes’i ocak ayında yeniden kadroya alacak.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, takımda bekleneni veremeyen futbolcuları ocak ayında göndereceğini açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, operasyona savunmadan başlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, mevcut kadrodaki üç yabancı ile yolların ayrılmasını isteyecek. Şu an itibariyle gönderilmesi büyük ölçüde kesinleşen iki isim Mariano ve Yuto Nagatomo. Sezon başından beri sergiledikleri performans yeterli görülmeyen iki futbolcunun kredisi Beşiktaş derbisinde tamamen tükendi.

6’DA 1 iSABET

Sağ ve sol bek olarak görev alan iki oyuncunun derbide yaptığı toplam 6 ortanın sadece 1’i isabetli oldu. Hücuma doğru dürüst katkı yapamayan Mariano ve Nagatomo, savunmada da yetersiz kaldı. 33 yaşına giren iki futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak. Mariano, uzun süredir kendisini isteyen Brezilya kulüplerinden birine gönderilecek. Nagatamo’ya da ‘alacaklarına karşılık’ bonservisi verilecek. Fatih Terim, yabancı kontenjanı dolu olduğu için TFF’ye bildirilen 28 kişilik kadroya yazamadığı Martin Linnes’i yeniden takıma alacak.

Bu sezon Galatasaray’da 12 maçta forma giyen Yuto Nagatomo ile 11 karşılaşmada görev alan Mariano, ne gol ne de asist üretebildi

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