Mariano: "Sabri'nin adını duydum; ama..."

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, takımının Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İtalya ve İspanya'dan teklifler aldığını söyleyen Brezilyalı oyuncu, bu tekliflere rağmen hiç düşünmeden Galatasaray'a geldiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sağ bekinin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"SENEYE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUM"

"Hedefimiz ligin ilk maçına hazırlanmak. Herkes elinden geleni yapıyor. Lige iyi başlayıp o şekilde de devam etmek istiyoruz. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim. Geçmişteki hedeflerim neyse Galatasaray'da da hedef aynen devam edecek. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Mutlaka Avrupa'da devam etmek isterdik. Şu an için lige odaklanmak gerekiyor. Türkiye Ligi ve kupası ana hedefimiz. Bu sene şampiyon olup seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Bu dönemde de bunu yapmamız lazım. Sezon boyunca fiziksel açıdan bir sıkıntı yaşamamalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası hedefimiz. Bunun için de en iyi şekilde hazırlanıp kampı iyi geçirmek gerekiyor. Taraftarımız bizi beklesin. Hem ofansif hem de defansif olarak beraber oynayan bir Galatasaray izleyecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler."

"FEGHOULİ ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

"Kısa bir süre önce geldim. Maicon, Muslera ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sürecini kısa sürede atlattım; atlatmaya da devam ediyorum. Hedefim bu süreci en kısa sürede sonlandırıp takıma katkı sağlayabilmek. Feghouli'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İspanya'dan da tanıyorum. Gelirse büyük katkı sağlayacaktır. Kamera önünde biraz utangaçım. Gülmediğimi düşünmenizin nedeni bu. Arkadaşlarımla olduğumda ise çok eğlenceli bir insanım..."

"SABRİ'Yİ YAKINDAN TANIMIYORUM"

"Sabri'nin ismini duydum ama çok yakından tanıyorum dersem yalan olur. İspanya'da oynarken Türkiye Ligi'ni çok takip edemiyordum. Ben Galatasaray'a neler verebilirim ona bakıyorum. Galatasaray'a gelme amacım bu. En iyi şekilde adapte olup uzun yıllar sağ bekte görev almak istiyorum. Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile. Çok büyük, önemli tarihe sahip, Avrupa'da şampiyonluklar kazanmış bir camia. Diğer teklifler dışarıda kaldı ve hemen kabul ettim"

"TUDOR'U DAHA İYİ TANIYACAĞIM"

"Igor Tudor ile sadece 2 haftadır çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım. İlk izlenimim iyi bir antrenör olduğu... Her hocada biraz çılgınlık vardır. İspanya'daki hocamın bana katkısı çok oldu. Güzel yıllar geçirdik. Bendeki yeri ayrıdır."

“Sabri’nin ismini duydum ama…”

Sabri'nin ismini duydum ama çok yakından tanıyorum dersem yalan olur. İspanya'da oynarken Türkiye Ligi'ni çok takip edemiyordum. Ben Galatasaray'a neler verebilirim ona bakıyorum. Galatasaray'a gelme amacım bu. En iyi şekilde adapte olup uzun yıllar sağ bekte görev almak istiyorum.

“Galatasaray’dan teklif alınca 2. kez düşünmedim”

İtalya ve İspanya'dan teklifler vardı. Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile. Çok büyük, önemli tarihe sahip, Avrupa'da şampiyonluklar kazanmış bir camia. Diğer teklifler dışarıda kaldı ve hemen kabul ettim.

Tempolu antrenmanlar yapıyoruz. Bu dönemde de bunu yapmamız lazım. Sezon boyunca fiziksel açıdan bir sıkıntı yaşamamalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası hedefimiz. Bunun için de en iyi şekilde hazırlanıp kampı iyi geçirmek gerekiyor. Taraftarımız bizi beklesin. Hem ofansif hem de defansif olarak beraber oynayan bir Galatasaray izleyecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler. Her hocada biraz çılgınlık vardır. İspanya'daki hocamın bana katkısı çok oldu. Güzel yıllar geçirdik. Bendeki yeri ayrıdır. Igor Tudor ile sadece 2 haftadır çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım. İlk izlenimim iyi bir antrenör olduğu…



