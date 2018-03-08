Maria Sharapova'dan erken veda
Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Maria Sharapova, sezonun ilk Premier Mandatory turnuvası olan BNP Paribas Açık'ta Naomi Osaka'ya set alamadan elendi.
Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova'nın 2018 sezonundaki kötü gidişi sürüyor.
Son olarak Qatar Total Open ilk turunda Monica Niculescu'ya elenen Rus yıldız, sezonun ilk Premier Mandatory turnuvasına da henüz açılış turunda veda etti.
Turnuvanın ilk turunda 20 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka'yla karşı karşıya gelen Sharapova, rakibine 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu.
Kadınlar tenisinin eski 1 numarası, Kaliforniya eyaletindeki turnuvayı daha önce iki kez (2006 ve 2013) kazanma başarısı göstermişti.
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